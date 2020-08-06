Dolar/TL rekor kırdı: TL neden değer yitirdi, toparlanma için ne gerekiyor?

TL'nin Dolar karşısında değer kaybetmeye başlaması ile gözler yeniden ekonomistlere çevrildi. TL'nin neden değer kaybettiğini açıklamak zor değil aslında. Çünkü TL'nin değer kaybetmesine katkı verecek faktörlerin bir araya geldiği uzunca bir liste var elimizde.

Zor olan bu faktörlerin varlığına ve giderek uzayan kırılganlıklar listesine rağmen TL'nin bu zamana kadar değerli kalmasını açıklayabilmekti.

Bir para biriminin değer kaybetmesinin temelinde basit bir arz ve talep prensibi var.

Eğer bir ürünün arzı azalırsa fiyatı artar. Kıtlık, kuraklık dönemlerinde daha az mahsül alınması sonucu sebze ve meyve fiyatlarının artması gibi.

Benzer şekilde talep artarsa da fiyat artıyor. Diyelim ki kayısının COVID-19'a karşı bağışıklığı güçlendirdiğine dair bir araştırma yayınlansa bunun kayısı talebine ve fiyatlarına etkisini tahmin edebilirsiniz.

Dolar'ı da finansal bir ürün olarak düşündüğümüzde, Dolar'ın TL'ye karşı fiyatının artması ya Dolar arzının azalması ya da talebin artması ile ilgili.

Dolar arzı neden azalıyor?

COVID-19 krizi ile birlikte risk iştahının azalması gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışlarına sebep oldu. O nedenle COVID-19 gibi önemli bir kriz döneminde tüm gelişmekte olan ülkelerle birlikte bizim para birimimizin de değer kaybetmesi kaçınılmazdı.