Dolar/TL tarihi zirveye yaklaştı

Kur 7,19 seviyesinde işlem görüyor.Dolar/TL, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle ekonomilerin zor duruma girdiği ve dolara olan talebin artarak riskli gelişmekte olan ülke varlıklarına olan talebin azaldığı bu dönemde baskı altında kalmayı sürdürerek Ağustos 2018'de Rahip Brunson krizi sırasında görülen 7,24 seviyesindeki tarihi zirveye yaklaştı. Kur 7,19 seviyesinde işlem görüyor.

Son birkaç haftada petrol fiyatlarındaki düşüşün durması ve rezervlerdeki hızlı kayıplara ilişkin soru işaretleri nedeniyle TL'de değer kaybı hızlanmıştı.

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri son 1 yılda yüzde 28 erirken, salgınla mücadele için IMF'den kredi talebinde bulunmayan Türkiye'nin nasıl kaynak bulacağı ve yeni bir döviz girişi olup olmayacağı takip ediliyor. Piyasalar bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılar ile yapacağı görüşmeyi izliyor.

Faiz artışı

Ekonomist Murat Sağman Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kurdaki yükselişi durdurmak için TCMB'den faiz artışı ya da bir dış kaynak haberi gerektiğini söyledi.