Dolaşmak için çıktığı arazide ölü bulundu

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde 71 yaşındaki Y.L.,dolaşmak için çıktığı arazide yamaçtan aşağıya yuvarlanmış halde bulundu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Y.L.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyünde yaşandı. 71 yaşındaki Y.L., dolaşmak için ormanlık araziye çıktı. Evine dönmeyen Y.L.’nin hayatından endişe eden ailesi bölgede arama çalışması başlattı. Aramada Y.L.; yamaçtan aşağıya yuvarlanmış halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Y.L.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Y.L.’nin cesedi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

