HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dolaşmak için çıktığı arazide ölü bulundu

Dolaşmak için çıktığı arazide ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 13:53 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde 71 yaşındaki Y.L.,dolaşmak için çıktığı arazide yamaçtan aşağıya yuvarlanmış halde bulundu.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde 71 yaşındaki Y.L.,dolaşmak için çıktığı arazide yamaçtan aşağıya yuvarlanmış halde bulundu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Y.L.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyünde yaşandı. 71 yaşındaki Y.L., dolaşmak için ormanlık araziye çıktı. Evine dönmeyen Y.L.’nin hayatından endişe eden ailesi bölgede arama çalışması başlattı. Aramada Y.L.; yamaçtan aşağıya yuvarlanmış halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Y.L.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Y.L.’nin cesedi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti
İzmir'deki depremde Yağcıoğlu Apartmanı böyle yıkıldıİzmir'deki depremde Yağcıoğlu Apartmanı böyle yıkıldı
KYK yurt başvuruları başladı mı?KYK yurt başvuruları başladı mı?
En Çok Okunan Haberler
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Yer: İstanbul! Çılgına dönüp, hakaretler savurdu
Yer: İstanbul! Çılgına dönüp, hakaretler savurdu
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Korkunç olay! Köpek önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı
Korkunç olay! Köpek önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Diğer Haberler
Afşin Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı
Belediye başkanı koronavirüse yakalandı
Adana'da mesai saatleri için koronavirüs düzenlemesi
Bir ilde daha mesai saatlerine koronavirüs düzenlemesi
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı
Yalova Valisi Muammer Erol koronavirüse yakalandı
Vali koronavirüse yakalandı
Anıtkabir saat kaçta açılıyor? Anıtkabir kaça kadar açık? Anıtkabir ziyareti serbest mi? Anıtkabir ziyaret saatleri
İşte Anıtkabir ziyaret saatleri!
Barışma isteğini reddeden sevgilisini sırtından bıçakladı
Barışma isteğini reddeden sevgilisini sırtından bıçakladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.