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Dolaylı vergi: Maaşlı bir çalışan bir günde ne kadar vergi veriyor?

23.02.2021 19:28 | Son Güncelleme:
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Türkiye, OECD (İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı) ülkeleri içinde en çok vergi toplayan ülkelerden değil ama dolaylı vergilerde zirveye yakın. Bir gün boyunca attığımız her adımda ödediğimiz vergileri hesapladık.

Türkiye, OECD (İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı) ülkeleri içinde en çok vergi toplayan ülkelerden değil ama dolaylı vergilerde zirveye yakın.

Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi, Türkiye'nin toplam vergi gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturuyor.

Maaşlı çalışanlar, maaşlarından kesilen vergilerle, şirket sahiplerinden çok daha büyük bir vergi yükünü omuzlarında taşıyor. 2020 yılında tahsil edilen 158,8 milyar liralık gelir vergisinin yaklaşık 85 milyarı maaşlı çalışanlardan toplandı.

Araçlardan, alkol ve sigaradan alınan vergiler de son yıllarda yapılan zamlarla, bu kalemleri tüketen mükellefler neredeyse "gizli vergi rekortmenleri" haline geldi. 2020'de alkol ve tütün ürünleri için ödenen toplam vergi, 78.2 milyar TL'si, 14 milyar TL'si ÖTV'nin KDV'si olmak üzere 92,2 milyar TL oldu.

Bir Türkiye vatandaşı, her gün 10 ila 20 farklı kalem vergi ödüyor.

İstanbul'da yaşayan maaşlı bir çalışanın, bir gün boyunca her adımında ödediği vergileri hesapladık.

Haber - Video: Aylin Yazan

Grafik: Mesut Ersöz

Katkıda bulunanlar: Ozan Bingöl (Vergi Sistemini Anlama Kılavuzu), Esra Yalçınalp

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