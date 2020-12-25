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Dolby atmos ne anlama gelir? Ne işe yarar?

25.12.2020 14:36 | Son Güncelleme:
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Dolby atmos ne anlama gelir? Ne işe yarar?

Teknolojinin hayatımıza girdiği günden beri izleyici ve dinleyiciye mükemmel bir deneyim sunan Dolby Atmos nedir? Sesleri en iyi şekilde algılamak için geliştirilen bu teknoloji hakkında her şey şimdi sizlerle...

Ses teknolojisine ilgi duyan herkesin dikkatle takip ettiği Dolby Atmos nasıl kullanılır, sistem gereksinimleri ses üzerinde nasıl işlev gösterir gibi konuların yanı sıra Dolby Atmos sistemi hakkında merak ettiğiniz her şey için derlediğimiz yazımızda göz atabilirsiniz.

Dolby Atmos Sistemi Genel Tanımı

Ses deneyiminde en son teknolojiyi kullanımınıza sunan Dolby Atmos sistemi, 360 derece ses kalitesi sağlar. Hoparlör veya ses kanalı ile sesleri daima en gerçekçi ve detaylı bir şekilde algılamanıza yardımcı olur. Sinema salonları için geliştirilen bu teknoloji yeni nesil bir ses deneyiminin yanında 3D görüntülerin ihtiyacı olan ses gereksinimlerini de sağlar.

Dolby Atmos test aşamalarının tümü Dolby laboratuvarlarında ses işleyiciler ile ölçülür ve ses kalitesini en kusursuz şekilde algılamanız için sistem gereksinimlerini tasarlar. Tüm aşamalarında izleyiciye veya dinleyicilere benzersiz bir ses deneyimi sunan Dolby Atmos sistemi mükemmel bir netliğe sahiptir.

Ses akışını bozacak her türlü frekansı algılayarak size daima gerçeğin ta kendisini sunan teknolojisi beklentileri kusursuz şekilde karşılamak için özenle üretilir. Yenilikçi ses mimarisine sahip hoparlör ve ses kanalları ile ses otomatik olarak işlenir.

Dolby Atmos Farkı Nedir?

Birçok cihaz üretim aşamasında Dolby Atmos sistemini destekleyen teknolojiyle tasarlanır. Bilgisayardan TV’ye, dizi veya film platformlarından birçok işletim sistemine kadar geniş bir yelpaze üzerinde kusursuz ses etkisi yaratan Dolby Atmos, dinleyicisine en gerçekçi sesleri iletir. Piyasada Dolby Atmos kulaklık ürünleri oldukça ilgi gören ve dinleyicisine ayrıcalık yaratan ürünlerin en başında gelir. Satın alacağınız cihazlarda Dolby Atmos sisteminin varlığı daima 360 derece ses deneyimi yaşamanıza yardımcı olur.

En çok tercih edilen ses teknolojisinden biri olan Dolby Atmos ses kaynaklarına bağlandığı anda farkı yaşamanızı sağlar. Özel olarak geliştirilen teknolojisi yine özel olarak tasarlanan hoparlör sistemleri ile 3 boyutlu ses kalitesine ulaşmayı sağlar.

Dolby Atmos Nerelerde Kullanılır?

Sinema salonları, yeni nesil telefonlar, portatif hoparlör cihazları, bilgisayarların işletim sistemleri, monitör cihazı ve daha birçok alanda Dolby Atmos ses sistemi tercih edilir. Bu teknolojiyi kullanmak için yine özel tasarlanan hoparlör sistemlerine gereksinim vardır. Dolby Atmos teknolojisi üzerinden ses kalitesini iyileştirmek ve tüm detayları algılamak için Dolby Atmos özelliklerine sahip ses içerikli video veya içerik kaynağına sahip olmanız gereklidir. Bu kaynak yukarıda bahsedilen Dolby Atmos ile geliştirilen cihazlarda geçerlidir.

Dolby Atmos sistemi ile geliştirilen bir cihazda Dolby Atmos indir seçeneği sayesinde ses kalitesini anında artırmanız mümkün. İndirme işlemleriniz, cihazın sahip olduğu işletim türüne göre belirlenen mağazalar yardımıyla kolayca gerçekleşir. ,
Bir örnekle durum özetlenecek olursa, 4k kalitesine sahip bir TV üzerinden 4k kalitesine uygun olarak geliştirilen programlar izlenebilir. Dolby Atmos sistemini de kullanmak için bu sistemi destekleyen bir yayın sağlayıcısına ihtiyaç vardır.

Dolby Atmos İçin Hoparlör Sistemi Nasıl Olmalıdır?

Dolby Atmos teknolojisi sayesinde ses kalitesini iyileştirmek ve kusursuz bir deneyim sahibi olmak için tüm hoparlör sisteminin Dolby Atmos özellikli olması gerekmez. Yalnızca bu sistemi destekleyen bir alıcıya sahip olmanız yeterli olur. İşletim sistemi veya TV’lerde Dolby Atmos teknolojisi mevcutsa herhangi bir hoparlör sistemi kullanarak ses kalitesini anında artırabilirsiniz.

Dolby Atmos sistemini destekleyen bir alıcı ve hoparlör sistemi bir arada olursa daima kusursuz ses deneyimine sahip olabilirsiniz. Dolby Atmos teknolojisinin sadece alıcısıyla iletişim kurması birçok kişinin ek bir masraf çıkarmadan ses kalitesini geliştirmesi ve iyileştirmesine fırsat sunar. Bu yüzden dünya üzerinde yüzlerce kişi cihazlarında ayrıcalıklı bir ses sistemi kolaylığına sahip olabilir.

Dolby Atmos Sistemini Destekleyen Gösterimler 2020-2021

2020 yılı için Dolby Atmos teknolojisini destekleyen filmlerin başlığı şu şekilde sıralanabilir:

  • Canavar Avcısı
  • Gelecek Vaat Eden Genç Kadın
  • Dünya Haberleri
  • Harika Kadın 1984
  • Balo
  • Geceyarısı Gökyüzü
  • Crood’lar; Yeni Bir Çağ
  • Hillbilly Elegy
  • Dürüst Hırsız
  • Mulan
  • Tenet
  • Yeni Mutantlar
  • Unhinged
  • Hala İnanamıyorum
  • Kanlı, Dolby Vizyon
  • Dönüş Yolu
  • İleri
  • Wendy
  • Yabani Hayatın Çağrısı
  • Fantezi Adası
  • Kirpi Sonic
  • Yırtıcı Kuşlar
  • Dolittle
  • Kötü Çocuklar Yaşam İçin
  • Su altı
  • 1917

2021 yılı için Dolby film bülteni ise şu şekildedir:

  • Batı Yakası Hikayesi
  • Halloween Kills
  • Kumdan Tepe
  • Orman Gezisi
  • Keşfedilmemiş
  • Barb ve Star Vista Del Mar’a Git
  • Top Gun: Maverick
  • Minyonlar: Gru’nun Yükselişi
  • Venom; Katliam Olsun
  • Tepelerde
  • Hayalet Avcılar; Ölümden Sonra
  • The Conjuring 3
  • F9
  • Godzilla ve Kong
  • Karadul
  • Soho’da Geçen Gece
  • Sessiz Bir Yer 2
  • BIOS
  • Patron Bebek 2
  • Morbius
  • Newark’ın Birçok Azizleri
  • Ölmek İçin Zaman Yok
  • Kimse
  • Kralın Adamı
  • 355
  • Peter Rabbit 2: Kaçak
  • Nil’de Ölüm
  • Özgür Adam

Tüm bu filmler sinema salonlarında ve Dolby Atmos alıcısını destekleyen cihazlarda izlenebilir. Yenilikçi teknolojisi sayesinde ev konforunda sinema salonlarındaki etkiyi yaşayabilir, Dolby Atmos teknolojisinin en son sürümü ile gerçeküstü bir performansa sahip olabilirsiniz. Ses sisteminin düzgün bir şekilde çalışması için gerekli donanımları Dolby içerik hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Dolby profesyonel hizmetlerini harika ses kalitesi ile güvenle sunar.

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