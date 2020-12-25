Dolby atmos ne anlama gelir? Ne işe yarar?

Ses teknolojisine ilgi duyan herkesin dikkatle takip ettiği Dolby Atmos nasıl kullanılır, sistem gereksinimleri ses üzerinde nasıl işlev gösterir gibi konuların yanı sıra Dolby Atmos sistemi hakkında merak ettiğiniz her şey için derlediğimiz yazımızda göz atabilirsiniz.

Dolby Atmos Sistemi Genel Tanımı

Ses deneyiminde en son teknolojiyi kullanımınıza sunan Dolby Atmos sistemi, 360 derece ses kalitesi sağlar. Hoparlör veya ses kanalı ile sesleri daima en gerçekçi ve detaylı bir şekilde algılamanıza yardımcı olur. Sinema salonları için geliştirilen bu teknoloji yeni nesil bir ses deneyiminin yanında 3D görüntülerin ihtiyacı olan ses gereksinimlerini de sağlar.

Dolby Atmos test aşamalarının tümü Dolby laboratuvarlarında ses işleyiciler ile ölçülür ve ses kalitesini en kusursuz şekilde algılamanız için sistem gereksinimlerini tasarlar. Tüm aşamalarında izleyiciye veya dinleyicilere benzersiz bir ses deneyimi sunan Dolby Atmos sistemi mükemmel bir netliğe sahiptir.

Ses akışını bozacak her türlü frekansı algılayarak size daima gerçeğin ta kendisini sunan teknolojisi beklentileri kusursuz şekilde karşılamak için özenle üretilir. Yenilikçi ses mimarisine sahip hoparlör ve ses kanalları ile ses otomatik olarak işlenir.