Dolgu dudak alarmı! İzmir İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti

İzmir'in Konak İlçesi Hatay semtinde dudağına bir güzellik merkezinde malzemeci tarafından enjekte edilen dolgu maddesi yüzünden mağdur olan genç kadınla ilgili çıkan haberler büyük ses getirdi. Yapılan haberler sonrası genç kadın ilgiden bunalarak sosyal medya hesaplarının ve telefonlarını kapatırken İzmir İl Sağlık Müdürlüğü merkez hakkında suç duyurusunda bulundu.

BASKINLAR KAPIDA

Yeni Asır'da yer alan habere göre, İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur yaptığı açıklamada "Bu merkezle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bu işlemi yapması için ruhsatı ve belgeleri olmadığı gibi, fiziki imkanları da uygun değil" dedi. Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin, bu tür merkezlere ani baskınlar düzenleyerek dolgu dudak gibi tıp merkezlerinde yapılması gereken işlemlerin yapılıp yapılmadığını araştıracakları öğrenildi.

BÜYÜK ACILAR ÇEKTİ

Hatay semtinde bir güzellik salonuna 8 Ağustos'ta giden Burcu Şahin'in dudağına, doktor sandığı B. isimli kişi tarafından dolgu maddesi enjekte edilmiş, operasyonun ardından dudağında şişme olan genç kadın zor günler geçirmişti. Yemek yiyemeyen ve büyük acılar çeken Şahin, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne güzellik salonu hakkında şikayette bulunmuştu.