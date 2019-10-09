Doldur boşalt yapıp, damadına 3'üncü kurşunu sıkmış

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Mehmet Koyuncu'yu (36) tabanca ile vurarak yaralayan Mustafa Aran'ın (47), yargılandığı davada tanık olarak dinlenen Mehmet T., "İki el silah sesi geldi. Mustafa Aran, 'Ben seni uyarmadım mı?' dedikten sonra, doldur boşalt yapıp bir el daha ateş etti" dedi.

Olay, 18 Şubat günü saat 08.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Uluyayla Caddesi üzerinde bulunan Selçuklu İtfaiye Müdürlüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'nda şoför olarak çalışan Mustafa Aran'ın, yanına kızıyla boşanma davaları olan damadı Mehmet Koyuncu geldi. İkili konuşmak için mutfak kısmına geçti. Koyuncu'nun kızıyla ilgili söylediği sözlere sinirlenen Aran, yanındaki ruhsatsız tabancayı çekip, damadına 3 el ateş etti.

Kolları ve başından yaralanan Koyuncu, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayınpeder Mustafa Aran ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Aran polisteki ilk ifadesinde, "Mehmet Koyuncu damadım olur. Kızım ile sekiz gün sonra boşanma davaları var. Damadım sürekli bana tehdit mesajları atıyordu. Konuşmak için yanıma geldi. Aramızda tartışma çıktı ve bu olay yaşandı" dedi. Aran çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'DOLDUR BOŞALT YAPIP TEKRAR ATEŞ ETMİŞ'

Tutuklu sanık Mustafa Aran'ın Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Aran'ın mesai arkadaşı Mehmet T. şunları anlattı:

"Ben nöbet listesini alıyordum. Olay tam o esnada oldu. Önce iki el silah sesi geldi. Mustafa Aran, damadına, 'Ben seni uyarmadın mı?' dedi. Mustafa Aran, doldur boşalt yapıp bir el daha ateş etti"dedi. Duruşma ertelendi

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