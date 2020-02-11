Dolgu uygulamaları nedir? Kimlere uygulanır?

İlerleyen yaşla beraber yüzde bulunan yağ yastıkçıklarında küçülme ve sarkmalar, kemik yapısında değişiklikler ile cildin nem oranında azalma meydana geliyor. Cildin elastik ve bağ doku hacminin azalmasıyla yanaklarda boşalma ve çöküntü, burun yanında çizgiler, çene kontüründe sarkma, dudak dolgunluğunda azalma, gözaltlarında oluklanma gibi yaşlanma belirtileri oluşuyor. Bütün bu yaşlanma etkileri “hyaluranik asit” dolgularla doğal bir görünüm verilerek giderilebiliyor. Memorial Wellness Kozmetik Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Ayça Alan Atalay, hyaluranik asit ve dolgu uygulamaları hakkında bilgi verdi. BOTOKSUN YETERLİ OLMADIĞI DURUMLARDA DOLGU GEREKEBİLİYOR Hyaluronik asit, cildin dermis denilen orta tabakasında, bağ doku ve eklemlerde bulunan cilde, nemli, canlı ve parlak görünümünü veren, canlı türlerinin tamamında aynı yapıda bulunan bir moleküldür. 70 kg vücut ağırlığı olan bir kişinin vücudunda yaklaşık 15 gr hyaluronik asit bulunmaktadır. Hyaluronik asit 1000 kata kadar su tutma kapasitesine sahiptir. Tüm canlılarda benzer yapıda olması sayesinde alerjik reaksiyon riski en düşük ve en güvenilir dolgu maddelerindendir. Hyaluronik asit dolguların dayanma süreleri 6-24 ay arasında değişmektedir. Botulinum toksin uygulamalarının yeterli gelmediği alın, kaş arası ve göz kenarı çizgilerini düzeltmek amacıyla da dolgular kullanılmaktadır.

Hyaluronik asit dolguların en sık yapıldığı bölgeler; Elmacık kemikleri Göz altı bölgesi Dudaklar Burun kemeri, burun ucu düşüklükleri Çene bölgesidir. GÖZ ALTI VE YANAKLARDA UZUN SÜRELİ KULLANILABİLİYOR Dolguların dayanıklılık süresi dolgunun yapısına, uygulanan bölgeye ve kişiye göre değişkenlik gösterebilmektedir. Çok hareketli dudak, burun yanı çizgileri gibi bölgelerde bu süre daha kısayken, göz altı ve yanak gibi bölgelerde çok daha uzundur. Antioksidanlardan zengin sağlıklı beslenme etki süresinin uzaması konusunda yardımcı olacaktır. Bunun dışında hyaluronidaz aktivitesi, sigara kullanımı, dolgu yapılan bölgenin çok sık masajlanması dolgu dayanma süresini kısaltabilmektedir. Hyaluronik asit dolguları hyaluronidaz denilen enzimle parçalayıp tamamen ortadan kaldırabilmek mümkündür. DUDAKLAR DAHA DOLGUN VE BELİRGİN OLUYOR Dudaklar özellikle kadın yüzünde en dikkat çekici güzellik sembollerinden kabul edilmektedir. İlerleyen yaşla beraber dudakların volüm kaybetmeye başlaması, dudak köşelerinin aşağıya doğru dönmesiyle kişiye mutsuz, üzgün bir ifade vermektedir. Dudak çevresinde sigara kullanımına bağlı çizgilenmeler oluşması şeklinde yaşlanma bulguları da oluşabilmektedir. Bazı kişilerde yapısal olarak dudağın kontür kısımlarının silik olması, çok ince veya asimetrik olması, alt-üst dudak oranlarının dengesizliği olabilmektedir. Daha dolgun, kontür kısımları belirgin, güzel bir dudağa şeklini veren Cupid’s Bow denilen kavisli, belirgin dudaklar yaratabilmek adına hyaluronik asit dolgular sıklıkla kullanılmaktadır. Çok hareketli bir bölge olması dolayısıyla kişisel faktörlerle de bir miktar değişebilmekle birlikte 6-12 ay süren etki sağlanabilmektedir.

GÖZ ALTLARINA AYDINLIK VE IŞILTI VERİYOR Göz altında bulunan gözyaşı oluğu, orta yüzde boşalma ve sarkmanın da etkisiyle yaşla beraber göz çevresinde kişiyi yorgun, uykusuz gösteren koyu halkalara neden olmaktadır. Bazı kişiler genetik olarak göz çevrelerindeki derinin daha koyu renkli olması ve göz çevresi halkalarına meyillidir. Göz çevresinin hassas bir bölge olması dolayısıyla morluk, ödem gibi yan etkilerden kaçınabilmek amacıyla kanülle uygulama tercih edilmelidir. Gözyaşı oluğunun tedavisiyle göz çevresinin daha dinlenmiş ve aydınlık görünmesi sağlanabilmektedir. Etki yaklaşık 1 yıl devam etmektedir. BURUN SIRTINDAKİ KÜÇÜK ÇIKINTILAR VE BURUN UCU DÜŞÜKLÜĞÜ GİDERİLİYOR Burun sırtında hafif kemeri, burun ucunda düşüklüğü olan kişilerde yumuşak kıvamlı dolgularla burun sırtının daha düz görünmesi, dudak-burun, alın-burun arasındaki açının optimalize edilmesi mümkün olabilmektedir. En önemli dikkat edilmesi gereken noktalar burun dolaşımın zayıf olduğu bir bölge olduğundan anatomiyi bilerek uygun teknik, uygun dolgu malzemesiyle müdahale etmek, dolguyla tedavi edilecek burunları iyi seçmektir. Yüzüne göre büyük, ucu belirgin kalın olan bir burunda tedavi seçiminin cerrahi olması gerektiği unutulmamalıdır.