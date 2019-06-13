HABER

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosiklet kazası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 08:54 | Son Güncelleme

Dolmabahçe- Bomonti tüneli’nde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet tünelin duvarına çarptı.

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosiklet kazası: 1 ölü

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Dolmabahçe- Bomonti tüneli’nde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet tünelin duvarına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken Beşiktaş- Bomonti Tüneli yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.
Kaza Dolmabahçe- Bomonti Tüneli’nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Beşiktaş’tan Bomonti istikametine seyir halinde olan motosiklet, sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. Savuran motosiklet tünelin duvarına çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle Dolmabahçe-Bomonti Tüneli trafiğe kapatıldı. Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından ceset Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan Dolmabahçe-Bomonti Tüneli yeniden araç trafiğine açıldı.
(FOTOĞRAFLI)

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosiklet kazası: 1 ölüDolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosiklet kazası: 1 ölü

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
Bursa’da motosikletli genç ölümden döndüBursa’da motosikletli genç ölümden döndü
İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümüİntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.