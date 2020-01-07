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  4. Dolmabahçe’de yola devrilme tehlikesi bulunan ağaç kesildi

Dolmabahçe’de yola devrilme tehlikesi bulunan ağaç kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 06:10 | Son Güncelleme

İstanbul’da fırtına ve yağış etkisini sürdürürken, Beşiktaş’ta fırtına nedeniyle yola devrilme tehlikesi bulunan ağaç kesilerek kaldırıldı. Yapılan çalışmalar ve önlemler nedeniyle yol iki saat sonra trafiğe açılabildi.

Olay, saat 03.00 sularında Beşiktaş Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Fırtına ve yağış nedeniyle gövdesinden kırılan ağaç, başka bir ağacın üzerine yan yattı. Yola devrilme tehlikesi bulunan ağacı görenler durumu polise bildirdi.

CADDE TAMAMEN TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ağacın yıkılması için Dolmabahçe Caddesi yaklaşık 2 saat araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Polis güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri çalışma başlattı.

EKİPLER İPLE AĞACI YIKMAYA ÇALIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yan taraftaki ağaçların üzerine yatan ve yola devrilme riski bulunan ağacı yıkılması için motorlu testere ile çalışma başlattı. Ancak bir türlü devrilemeyen ağaç, belediye ekipleri ağaca ipi bağlayarak elle yıkmaya çalıştı. Ekipler, daha sonra ipi araca bağlayarak yıkmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ağaç yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından motorlu testere ile kesilerek yıkıldı. Yıkılan ağaç, belediye ekiplerince kısa sürede parçalara ayrıldı.
Ağacın kaldırılmasıyla yol trafiğe tekrar açıldı.

Kaynak: İHA

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Beşiktaş Dolmabahçe

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