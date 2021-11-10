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Dolmabahçe Sarayı giriş ücretli mi? İşte 10 Kasım Dolmabahçe Sarayı giriş ücretleri!

10.11.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetti. Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayını ziyaret etmek isteyenler giriş ücretlerini araştırmaya başladı. Dolmabahçe Sarayı'na girişler ücretli. İşte detaylar...

Dolmabahçe Sarayı giriş ücretli mi? İşte 10 Kasım Dolmabahçe Sarayı giriş ücretleri!

Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de, siroz nedeniyle hayatını kaybetti. Dolmabahçe Sarayı girişi için ücret talep ediliyor. Ancak bahçede yapılan anma etkinliklerine katılım göstermek isteyenlerde ücret alınmıyor. Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş'ta yer alıyor. İşte detaylar...

DOLMABAHÇE SARAYI ÜCRETLERİ

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'na girişler ücretsiz olmayacak. Dolmabahçe Sarayı selamlık tam bilet 50 TL'den satılıyor. Harem tam bilet ise 40 TL'den satılıyor. Hem selamlık hem harem ileti ise 10 TL indirim ile 80 TL oluyor. Müze Kart sahibi olanlar Dolmabahçe Sarayı'nın sadece Harem bölümünü ziyaret edebilir.

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Mustafa Kemal Atatürk

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