Dolmabahçe Sarayı'na akın ettiler

Semih ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ - Can EROK/ İSTANBUL, (DHA) CUMHURİYETİMİZİN kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde İstanbul'da törenlerle anıldı. Her yaştan binlerce kişi Ata'nın son nefesini verdiği Dolmabahçe Sarayı'na akın etti. Atatürk'ün hayatını kaybettiği oda, törenin ardından vatandaşların ziyaretine açıldı.

Dolmabahçe Sarayı önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar ve öğrenciler, Atatürk'ün yatağına ve çevresine beyaz ve kırmızı karanfiller bıraktı. Bazı vatandaşlar Atatürk'ün yatağının önünde dua okurken, bazıları da fotoğraf çekti. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar, gözyaşlarını tutamadı.

"AYAĞIM KIRILDI AMA BEN BASTONUMLA GELDİM BURAYA"

Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret eden Şahsenem Soyupak, bastonla geldiğini ifade ederek, "Hem üzgünüm hem de çok gururluyum. Ne mutlu ki Atamız bize böyle bir miras bıraktı. Atamıza çok teşekkür ederiz. Ölene kadar onun izinden gitmeye devam edeceğiz. Ayağım kırıldı ama ben bastonumla yine geldim buraya. Her sene geliyorum" diye konuştu.