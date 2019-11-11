HABER

Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçi rekoru kırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 13:30 | Son Güncelleme

CUMHURİYETİN kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçi rekoru kırıldı.

Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)- CUMHURİYETİN kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçi rekoru kırıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 10 Kasım'da, genci-yaşlısı 105 bin kişi Dolmabahçe Sarayı'na akın etti.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, Dolmabahçe Sarayı Saat Kule girişi güvenlik kontrol noktası verilerine göre 10 Kasım 2019 Pazar günü Dolmabahçe Sarayı'nı ve Atatürk'ün vefat ettiği odayı 105 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Dolmabahçe Sarayı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yılın en uzun mesaisini yaptı. Sabah saat 7.30'da ziyaretçilere açılan Hazine Kapı, akşam 17.30'da kapandı. Son ziyaretçilerin Atatürk'ün vefat ettiği 71 numaralı odadan çıkmasıyla Saray'daki anma programı saat 19.00'da sona erdi. Bu yılki 10 Kasım'ın güneşli bir pazar gününe denk gelmesi yoğunluğu daha da artırdı. Kadın-erkek, genç-yaşlı hatta yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancıların da ilgi göstermesiyle sayı on binlere ulaştı. İstiklal mücadelemizin öncüsü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefat ettiği odada anmak isteyenler, metrelerce uzayan kuyruğa ve bekleme süresine aldırmadan sıranın kendisine gelmesini bekledi. Engelli ve yürümekte zorluk çeken yaşlı ziyaretçiler de Atatürk'ün odasını ziyaret edebilme ayrıcalığını yaşadı. Yaşlı ve engelli kişilere, ziyaretleri boyunca Milli Saraylar görevlileri eşlik etti. Pazartesi dışında her gün ziyarete açık olan Atatürk'ün vefat ettiği oda, yılın en yoğun gününü yaşadı. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 10 Kasım 2019 measisini 205 kişilik ekiple gerçekleştirdi

PARTNERBurak Özçivit ve kardeşinin inanılmaz benzerliğiBurak Özçivit ve kardeşinin inanılmaz benzerliği
Bulbul Kasırgası’nda bilanço artıyorBulbul Kasırgası’nda bilanço artıyor
İklim değişikliğinin denizlere etkisi konuşulacakİklim değişikliğinin denizlere etkisi konuşulacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Tecavüzle suçlanan ünlü isme kucak dansı yaptı!

Tecavüzle suçlanan ünlü isme kucak dansı yaptı!

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından Caner Taslaman hakkında suç duyurusu

Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından Taslaman hakkında suç duyurusu

İzmit'te bir okulda yangın paniği! Okul tatil edildi

İzmit'te bir okulda yangın paniği! Eğitime bir gün ara verildi

MSB duyurdu: 4'üncü ortak kara devriyesi başladı

MSB duyurdu: 4'üncü ortak kara devriyesi başladı

Adana'dan çok acı haber! Sınıfta bayılan lise öğrencisi kurtarılamadı

Çok acı! Sınıfta bayılan lise öğrencisi kurtarılamadı

Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti! Mümtaz Soysal kimdir?

Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.