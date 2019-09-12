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Dolmabahçe Sarayı'ndaki en büyük altın varak çerçeveli tablo restorasyonda 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 14:00 | Son Güncelleme

DOLMABAHÇE Sarayı'nın Selamlık Salonu'nda restorasyon çalışması yapılan  "Sürre Alayı" tablosu altın varak çerçevesi bakımından sarayın en büyük tablo çerçevesi olma özelliğine sahip.

Dolmabahçe Sarayı'ndaki en büyük altın varak çerçeveli tablo restorasyonda 

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- DOLMABAHÇE Sarayı'nın Selamlık Salonu'nda restorasyon çalışması yapılan "Sürre Alayı" tablosu altın varak çerçevesi bakımından sarayın en büyük tablo çerçevesi olma özelliğine sahip. Restorasyon çalışması süren tablonun 3 aylık bir çalışmanın ardından ziyarete açılacağı öğrenildi.
Dolmabahçe Sarayı'nın Selamlık Salonundaki yazı dairesinde geçtiğimiz ay restorasyon çalışmalarına başlanan "Süreyye Alayı" tablosu 1873 yılında Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın siparişiyle İtalyan ressam Stefano Ussi tarafından resmedilmiştir. "Sürre Alayı" 25 metre kare boyutuyla Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük ikinci tablosu olma özelliğine sahip bu tablo aynı zamanda altın varak çerçevesi bakımından da sarayın en büyük tablosu. Tablonun ihtişamlı çerçevesinin bordür kısmında 'Kufi' hat ile yazılmış Al-i İmran Suresinin 126. ayeti yer alıyor. Ayette, "Düşmanları bozguna uğratmak için gereken yardım ancak güçlü ve hâkim olan Allah katındandır" deniliyor. Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilen hac yolculuğundaki atmosferi detayları ile resmedilen tablo İsmail Paşa tarafından Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz'e hediye edildiği düşünülüyor.

SARAYDAKİ EN BÜYÜK ALTIN VARAKLI ÇERÇEVE
Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Altın Varak Atolyesi Koordinasyon Sorumlusu Arzu Kural, "Şuan 14 no'lu yazı dairesi 'Sürre Alayı' tablosunun önündeyiz. Mısır Hidivi İsmail Paşa tarafından 1873 tarihinde yaptırılmıştır. Çerçevenin özelliklerinden birisi kurumumuz envanterine kayıtlı en büyük altın varaklı çerçeve özelliğini taşımaktadır. 6 metre 38 santim genişliğinde 4 metre 5 cm yüksekliğindedir. Çerçevenin bir diğer özelliği dört bir yanını çevrelemiş olan altın varaklarla bezenmiş ayet yazılı olmasıdır. Bu ayet Al-i İmran Suresi'nin 126. bölümü olan ' Yardım ve zafer ancak mutlak güç sahibi Allah katındadır' yazmaktadır. Bu yazı İslam hat sanatının bilinen en eski yazı türü olan kufi olarak yazılmıştır. Çerçevenin restorasyonunu 3 ay içinde tamamlamayı planlamaktadır. Tablo 3 ay sonra bütün görkemiyle yeniden ziyaretçilere açılacak" dedi.

Dolmabahçe Sarayı'ndaki en büyük altın varak çerçeveli tablo restorasyonda Dolmabahçe Sarayı'ndaki en büyük altın varak çerçeveli tablo restorasyonda Dolmabahçe Sarayı'ndaki en büyük altın varak çerçeveli tablo restorasyonda Dolmabahçe Sarayı'ndaki en büyük altın varak çerçeveli tablo restorasyonda

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