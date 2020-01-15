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  4. Dolmabahçe Sarayı'ndaki yasak yerlerde bir günlüğüne selfie özgürlüğü

Dolmabahçe Sarayı'ndaki yasak yerlerde bir günlüğüne selfie özgürlüğü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 14:10 | Son Güncelleme

  TÜRKİYE'de ilk defa 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerde “selfie günü” etkinliği yapılmıştı.

Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE'de ilk defa 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerde “selfie günü” etkinliği yapılmıştı. Bugün ise ilk kez iç mekanında fotoğraf çekiminin yasak olduğu Milli Saraylar’a bağlı müzelerde, “Uluslararası Selfie Günü” dolayısıyla ziyaretçiler özgürce selfie çekti. Dolmabahçe Sarayı’na gelen turistler ve ziyaretçiler, sarayın birçok noktasında bol bol fotoğraf çekebilmenin tadını çıkarttı.

"BİZİM İÇİN ÖZEL BİR DENEYİM OLDU"

Dolmabahçe Sarayı'nda çektikleri fotoğrafları "müze selfiesi" etiketi ile sosyal medya hesaplarında paylaşacaklarını ifade eden Amerikalı turistler Rebecca ve Ashley Levy, "Amerika Birleşik Devletleri’nin Texas Eyaletinden geliyoruz. Kardeşim ve annemle geldik, 10 gün Türkiye’de kalacağız. İstanbul, Kapadokya, İzmir, Bodrum’u gezeceğiz. Bugün çok şanslı hissediyoruz çünkü burada fotoğraf ve selfie çekebileceğiz. Ve onları sosyal medya hesaplarımızda paylaşmayı planlıyoruz. Fotoğrafları “museumselfie” etiketi ile arkadaşlarımız ve ailemiz ve herkes ile paylaşacağız. Bu bizim için de özel bir deneyim oldu" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE İÇİN İNANILMAZ BİR TANITIM FIRSATI"

Tur rehberi Leyla Topal ise, “Aslında çok özel bir an. Bugün turdayım ben, misafirlerimi gezdiriyorum Dolmabahçe Sarayı’nda ve söylediğiniz gibi çok sık geliyoruz ama ben bile bir rehber olarak bugün bu heyecana kapılıp bir sürü fotoğraf çektim çünkü normalde Dolmabahçe Sarayı’nın içinde fotoğraf çekmek kesinlikle yasak. Fakat bu özel müze selfie günü, hepimizi çok heyecanlandırdı. Herhalde misafirlerim 200’ün üzerinde fotoğraf, selfie çektiler. Ve güzel tarafı da şu, gezdirdiğim misafirler Amerika’lı ve sosyal medya hesapları var, bayağı da takipçileri var. bugünkü fotoğrafları müze selfiesi başlığı altında Türkiye, Dolmabahçe, İstanbul hashtagleriyle (sosyal medya paylaşımlarında kullanılan etiket) paylaşacaklar bence bu Türkiye için de inanılmaz bir tanıtım fırsatı aslında" dedi.

(FOTOĞRAF)

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