Dolmabahçe Tüneli'nde kaza: 1 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, tünel içinde Beşiktaş istikametine giden Ümit Gençtürk'ün (34) kullandığı 34 BHJ 511 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZA NEDENİYLE BİR SÜRE TRAFİK KAPATILDI
Gelen sağlık ekipleri, sürücü Gençtürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gençtürk'ün cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan tünelin Beşiktaş istikameti, ekiplerin olay yerindeki çalışmasını tamamlamasının ardından trafiğe açıldı. (AA)
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