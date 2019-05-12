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DOLMABAHÇE TÜNELİ'NDE KAZA: 1 ÖLÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 23:20 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL DHA Dolmabahçe Tüneli, Beşiktaş istikametinde meydana gelen trafik kazasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti.

Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL DHA
Dolmabahçe Tüneli, Beşiktaş istikametinde meydana gelen trafik kazasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle tünel yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Dolmabahçe Tüneli, Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen 34 BJH 511 plakalı motosikletin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tünel içinde kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savruldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

KAZA NEDENİYLE TÜNEL TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza nedeniyle Dolmabahçe Tüneli, Beşiktaş istikameti yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yeri
-Olay yerinde hayatını kaybeden sürücü
-Kazanın ardından savrulan motosiklet
-Sağlık ekiplerinin çalışması
-Polis ekiplerinin çalışması
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Kaza nedeniyle araçların ters yönde tünelden çıkması
-Genel ve detay görüntüler

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