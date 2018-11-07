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Dolmabahçe'de intihar girişimi (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 15:35 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Dolmabahçe'de bulunan MOBESE direğine çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Dolmabahçe'de bulunan MOBESE direğine çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi şişme branda açtı. İntihar etmek isteyen kişiyi ikna etme çabası sürerken trafikte aksama yaşandı. MOBESE direğinin tepesindeki kişi yaklaşık yarım saatlik çaba sonucu ikna edildi.

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