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DOLMABAHÇE'DE PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ OYUNU

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 12:14 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta bir grup patenli gencin, tutunmak istediği otomobilin sürücüsü direksiyonu gençlerin üstüne kırdı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Beşiktaş'ta bir grup patenli gencin, tutunmak istediği otomobilin sürücüsü direksiyonu gençlerin üstüne kırdı. Büyük tehlike atlatan patenciler daha sonra bir cipe tutunup yolculuk yaparak tehlikeli oyunlarına devam ettiler.
Beşiktaş Dolmabahçe'de Vodafone Park'ın yanından geçen Kadırgalar caddesinin köşesinde bekleyip gelen araçlara tutunup yolculuk eden genç patenciler hem kendileri hem de sürücüler için tehlikeye yol açtı. Patenciler önce caddenin köşesinde motosiklete tutunmak istedi. Motosiklet sürücüsü durmayıp gençlerin tehlikeli isteğini karşılıksız bıraktı.

KASK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİLER
Daha sonra yoldan geçen bir otomobile tutunan gençler, otomobil sürücüsünün direksiyonu patencilerin üzerine kırmasıyla neye uğradıklarını şaşırdı. Büyük tehlike atlatan patenciler atlattıkları olaydan ders almadı. Bir genç yine aynı noktadan geçen bir taksiye tutunarak pateniyle ilerledi. Altı genç durdurdukları bir cipe tutundu. Cip sürücüsü de patencilerin bu tehlikeli yolculuğuna ortak oldu. Yaklaşık 50 kilometre hızla giden cipe tutunarak ilerleyen geçler yol ortasında tek tek aracı bırakarak ilerledi. Hem kendilerini hem de diğer sürücüleri büyük tehlikeye atan patenciler bu oyunlarının ardından ters yönde ilerleyerek gözden kayboldu.

Görüntü dökümü:
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-Motosiklet kask kamerası görüntüleri
-Patencilerin motosiklete tutunmak istemesi
-Motosikletlinin durmadan devam etmesi
-Patancilerin tutunduğu otomobil sürücüsünün aracını gençlerin üstüne kırması, yaşanan büyük tehlike
-Bir patencinin taksiye tutunup ilerlemesi
-6 patencinin yoldan geçen bir cip'i durdurması
-Gençlerin cip'e tutunup ilerlemesi
-Patencilerin tek tek aracı bırakmaları
-Patencilerin ters yönden geri dönmeleri
-Genel ve detay görüntüler?

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