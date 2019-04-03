HABER

Dolmabahçe'de seçim toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 20:12 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve AK parti yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde Seçim değerlendirme toplantısı yapıyor.

Dolmabahçe'de seçim toplantısı

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve AK parti yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde Seçim değerlendirme toplantısı yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisine geldi. Erdoğan'ın ardından bazı Bakanlar ve parti yöneticileri ve Binali Yıldırım da çalışma ofisine geldi. Basına kapalı olarak yapılan toplantı sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Ve tarih belli oldu! Başlıyor... Ve tarih belli oldu! Başlıyor...
AB’nin geleceği tartışmalarına iklim ve mültecilik damga vurduAB’nin geleceği tartışmalarına iklim ve mültecilik damga vurdu
Binali Yıldırım: Mazbata kime verilirse başkan odur (1)Binali Yıldırım: Mazbata kime verilirse başkan odur (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti itiraz etmişti, oylar tekrar sayıldı! Ve kazanan netleşti

AK Parti itiraz etmişti, oylar tekrar sayıldı! Ve kazanan netleşti

CHP'den 'İstanbul' açıklaması

CHP'den 'İstanbul' açıklaması

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Berna Laçin pazardan paylaştı: Yarım kilo 10 lira

Berna Laçin pazardan paylaştı: Yarım kilo 10 lira

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden yağış uyarısı! Bu illere dikkat

Binali Yıldırım'dan ABD'ye sert tepki

Yıldırım'dan sert tepki! 'Kendi işine baksın'

Tüfekle oynarken kardeşini vurdu

Tüfekle oyunun sonu korkunç bitti!

Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin ismi okula verildi

Onbinler gözyaşlarıyla uğurladı! En acı veda

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü! Van Valiliği'nden açıklama

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü!

Denizli'de bir kişi ayrı yaşadığı eşinin boğazını kesti

Dehşet veren olay! Eşi boğazını kesti, kendini dışarı attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.