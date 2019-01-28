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Dolmabahçe'de Venezuela halkına destek eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 22:52 | Son Güncelleme

İATANBUL'daki Gençlik Örgütleri üyesi bir grup, Dolmabahçe'de Venezuela halkına destek amacıyla eylem düzenledi.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-İATANBUL'daki Gençlik Örgütleri üyesi bir grup, Dolmabahçe'de Venezuela halkına destek amacıyla eylem düzenledi. Yapılan açıklamada "Venezuela halkı yalnız değildir. Yankee Go Home" denildi.

Gençlik Örgütleri üyesi grup, Dolmabahçe'de saat 19.00'da bir araya gelerek Venezuela'daki darbe girişimine karşı bir eylem düzenledi. 'ABD emperyalizmine karşı gençlik Venezuela halkının yanındayız' yazılı pankart açan grup üyeleri, 'Venezuela halkı yalnız değildir', 'Yankee Go Home' şeklinde sloganlar attı.

Grup adına yapılan basın açıklamasında 'Dünyanın en zengin petrol yataklarıyla, altın ve doğalgaz rezervleriyle emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin iştahını kabartan Venezuela'da, ABD emperyalizminin saldırıları yeni değildir. Yerkürenin dört bir yanında olduğu gibi, Venezuela'da da çeşitli provokasyonlar, suikastler, ambargolarla birlikte diğer bölge ülkelerindekine benzer biçimde karşı devrimci dalga yaratmak için kollarını sıvayan ABD emperyalizmi, emperyalist tekellerin sözcüsü Guaido ve işbirlikçişi ülkelerle birlikte yeni bir provokasyonu devreye koymuştur" denildi.

Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.

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