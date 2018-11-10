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Dolmabahçe'ye akın ettiler (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 10:46 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 80 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.

Harun UYANIK - Akın ÇELİKTAŞ- İstanbul (DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 80 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı. Sabah erken saatlerden itibaren binlerce kişi Dolmabahçe'ye akın etti. Saray önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar ve öğrenciler, Atatürk'ün yatağına ve çevresine beyaz ve kırmızı karanfiller bıraktı. Bazı vatandaşlar Atatürk'ün yatağının önünde dua okurken, bazıları da fotoğraf çekti. Ziyaret sırasında gözyaşlarını tutamayanlar da oldu. İçerideki tören, dışarıya ve sarayın içine kurulan ekranlardan da yansıtıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal ettiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti tuttu. 09.05'te polis memurları da duygusal anlar yaşadı.

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