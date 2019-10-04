HABER

Dolmuş bekleyen baba ve kızına kamyonet çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 18:23 | Son Güncelleme

Bursa'da, baba ile çocuğunun durakta beklerken kamyonet çarpması sonucu hafif yaralandığı kazanın ardından yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, baba ve çocuğuna kamyonetin çarptığı kazanın ardından yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gökhan A'nın yönetimindeki 16 LOK 81 plakalı kamyonet, Zümrütevler Mahallesi'nde bir dolmuş durağında bekleyen Simran Hüseyinli (27) ve kızı Ayzen Ayla'ya (2) çarptı.

Baba ve kızı, çarpmanın etkisiyle bir iş yerinin önüne sürüklendi.

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan Hüseyinli ve kızını tedbir amaçlı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kamyonetin sürücüsü ise gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, baba ve kızının kazanın ardından iş yerinin önüne sürüklenmesi yer alıyor.

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
Maltepe Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde "hafriyat kamyonlu" engelMaltepe Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde "hafriyat kamyonlu" engel
Sivas'ta, en fazla atık yağ toplayan kadınlara çeyrek altın ödülüSivas'ta, en fazla atık yağ toplayan kadınlara çeyrek altın ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa güvenlik kamerası Kaza

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

Cenazede büyük ayıp! Parasını çaldılar

Cenazede büyük ayıp! Parasını çaldılar

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

İbrahim Kalın'dan kritik görüşme!

Emniyet duyurdu! Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Hamidiye suyu' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'Hamidiye suyu' açıklaması

Son dakika: MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-15' uygulaması!

İstanbul'da giriş ve çıkışlar tutuldu! Havadan ve karadan abluka

Son dakika! Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi

Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.