Dolmuş bekleyen iki kişinin ölümden döndüğü anlar kamerada

Olay Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kaldırımda dolmuş bekleyen iki kişi durdukları dolmuşa binmek için hareketlendiklerinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular.

İki kişi ezilmekten son anda geri adım atarak kurtulurken ölümden kıl payı döndükleri o anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına an be an kaydedildi. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken hızla gelen otomobil az kalsın faciaya neden oluyordu. (İHA)