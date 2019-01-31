Dolmuş derneği başkanlık seçiminde gerginlik: 6 yaralı, 1 gözaltı

Samsun’da, 3 No’lu Dolmuş Hattı Dernek Başkanlığı seçimi sırasında 2 grup arasında çıkan arbedede 6 kişi hafif yaralandı. Olayda üzerinde silah ele geçen bir şahıs da gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 No’lu Dolmuş Hattı Derneği Başkanlık seçimleri için üyeler mahallede bulunan spor tesislerine oy kullanmaya geldi. Mevcut Başkan İsmet Kodalık’ın desteklediği Recep Yaman ve Mehmet Gençosmanoğlu’nun aday olduğu seçimlerde iddiaya göre ’karşı adaya oy vermeyin’ meselesi yüzünden 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavgada iki gruptan 6 kişi başından ve vücudunun çeşitli yerlerinde hafif bir şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralıların tedavisini yaptı.

Olayla ilgili silahlı 1 şüpheli gözaltına alındı

Gergin başlayan seçimlerde kontrol sağlandığı sırada ise ara sokakta silahlı olayla ilgili olduğu iddia edilen M.Ç., polis ekiplerinin kovalaması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yoğun güvenlik önlemi alınan seçimler, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle yarıda kaldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken şahısların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.