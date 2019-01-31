HABER

Dolmuş derneği başkanlık seçiminde gerginlik: 6 yaralı, 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 15:22 | Son Güncelleme

Samsun’da, 3 No’lu Dolmuş Hattı Dernek Başkanlığı seçimi sırasında 2 grup arasında çıkan arbedede 6 kişi hafif yaralandı.

Samsun’da, 3 No’lu Dolmuş Hattı Dernek Başkanlığı seçimi sırasında 2 grup arasında çıkan arbedede 6 kişi hafif yaralandı. Olayda üzerinde silah ele geçen bir şahıs da gözaltına alındı.
Olay, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 No’lu Dolmuş Hattı Derneği Başkanlık seçimleri için üyeler mahallede bulunan spor tesislerine oy kullanmaya geldi. Mevcut Başkan İsmet Kodalık’ın desteklediği Recep Yaman ve Mehmet Gençosmanoğlu’nun aday olduğu seçimlerde iddiaya göre ’karşı adaya oy vermeyin’ meselesi yüzünden 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavgada iki gruptan 6 kişi başından ve vücudunun çeşitli yerlerinde hafif bir şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralıların tedavisini yaptı.

Olayla ilgili silahlı 1 şüpheli gözaltına alındı
Gergin başlayan seçimlerde kontrol sağlandığı sırada ise ara sokakta silahlı olayla ilgili olduğu iddia edilen M.Ç., polis ekiplerinin kovalaması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yoğun güvenlik önlemi alınan seçimler, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle yarıda kaldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken şahısların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Dolmuş derneği başkanlık seçiminde gerginlik: 6 yaralı, 1 gözaltı

Dolmuş derneği başkanlık seçiminde gerginlik: 6 yaralı, 1 gözaltı

Dolmuş derneği başkanlık seçiminde gerginlik: 6 yaralı, 1 gözaltı

Dolmuş derneği başkanlık seçiminde gerginlik: 6 yaralı, 1 gözaltı

Dolmuş derneği başkanlık seçiminde gerginlik: 6 yaralı, 1 gözaltı

Dolmuş derneği başkanlık seçiminde gerginlik: 6 yaralı, 1 gözaltı

Dolmuş derneği başkanlık seçiminde gerginlik: 6 yaralı, 1 gözaltı

Dolmuş derneği başkanlık seçiminde gerginlik: 6 yaralı, 1 gözaltı

Dolmuş derneği başkanlık seçiminde gerginlik: 6 yaralı, 1 gözaltı

Dolmuş derneği başkanlık seçiminde gerginlik: 6 yaralı, 1 gözaltı

Dolmuş derneği başkanlık seçiminde gerginlik: 6 yaralı, 1 gözaltı

Dolmuş derneği başkanlık seçiminde gerginlik: 6 yaralı, 1 gözaltı

Dolmuş derneği başkanlık seçiminde gerginlik: 6 yaralı, 1 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

4 kadınla yaşadığı çarpık ilişkiye dini alet etti!

4 kadınla yaşadığı çarpık ilişkiye dini alet etti!

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.