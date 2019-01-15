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Dolmuş durağı, kedilere yuva oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 15:50 | Son Güncelleme

Dolmuş durağı, kedilere yuva oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir apartmanın sakinleri, dolmuş durağına sokak kedileri için yastık, battaniye, mama ve su bıraktı.

Sarıana Mahallesi Sabuncu Apartmanı sakinleri, evlerinin önündeki dolmuş durağını sokak kedileri için yuva haline getirdi. Kedi kafesi, battaniye, yastık, mama ve su bırakılan durak, görenlerin de ilgisini çekiyor.

Apartman sakinleri, ellerinden geldiği kadar sokak hayvanlarına yardımcı olmaya çalıştıklarını, kedilerin soğuktan ve yağmurdan korunması için durağı kullandıklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
dolmuş durağı Marmaris Muğla Sokak Kedisi

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