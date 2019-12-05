HABER

Dolmuş minibüs bariyere çarptı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 19:06 | Son Güncelleme

Samsun’da dolmuş minibüsün yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Otagar karşısında meydana geldi.

Dolmuş minibüs bariyere çarptı: 5 yaralı

Samsun’da dolmuş minibüsün yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Otagar karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Reşat Başar (52) idaresindeki 55 M 9029 plakalı dolmuş minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Elif Nur Baltacı (29), Fatih Atlı (35), Şeyda Korkmaz (25), Gülten Tezcan(51) ve Büşra Bayburt (26) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dolmuş minibüs bariyere çarptı: 5 yaralı

PARTNER İçerken iki defa düşünün! Uzmanlar büyük tehlikeyi açıkladı İçerken iki defa düşünün! Uzmanlar büyük tehlikeyi açıkladı
Karısını öldüren kocaya iyi hal indirimiKarısını öldüren kocaya iyi hal indirimi
Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralıKahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Olçok ailesinden açıklama: Soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz

Olçok ailesinden açıklama: Soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz

Eski hali olay oldu! Burnu estetik mi?

Eski hali olay oldu! Burnu estetik mi?

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik NATO mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik NATO mesajı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ’nün sözde Gümüşhane il imamı tutuklandı

Sözde Gümüşhane il imamı tutuklandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi açılışta net mesaj: Kabul etmiyoruz!

Erdoğan'dan tarihi açılışta net mesaj: Kabul etmiyoruz!

Son dakika: Fikirtepe metrobüs durağında iki metrobüs kaza yaptı!

İki metrobüs kaza yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Ceren Özdemir'le ilgili çirkin paylaşıma gözaltı

Ceren'le ilgili çirkin paylaşım! Yakalandı

Gazeteci Işıl Özgentürk hakkında 7,5 yıla kadar hapis istemi

Gazeteci Işıl Özgentürk hakkında istenen hapis cezası belli oldu

İzmir'de iki grup arasında silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var

İzmir'de silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.