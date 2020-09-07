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Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 02:16 | Son Güncelleme

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi dolmuş şoförü olduğu iddia edilen kişi, kısa sürede polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay 00.30 sıralarında 7532 sokak üzerinde meydana geldi. Karşıyaka taraftarı olduğu öğrenilen Batuhan Çakal (18), iddiaya göre arkadaşlarıyla parkta tribün pankartı yaptıktan sonra evine dönmek üzere tek başına yola çıktı. Yolda dolmuşla seyir halinde olan ve husumetli olduğu iddia edilen T.O. (25), Batuhan Çakal’ın yanından geçerken, tabancayla şahsa ardı ardına ateş açtı ve olay yerinden dolmuşla kaçarak uzaklaştı. Başına kurşunlar isabet eden Çakal kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu ekiplere ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahli saldırıda ağır yaralanan Batuhan Çakal, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Batuhan Çakal’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaçan şüpheli evinde yakalandı
Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen T.O. isimli şüpheli polis ekipleri tarafından evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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