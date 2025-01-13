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Dolmuş süren kocasını bıçaklamıştı! Gerçek başka çıktı o kadın olayın perde arkasını anlattı! 'Ahlaksız teklifte bulundu...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
13.01.2025 20:43
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Dolmuş süren kocasını bıçaklayan ve yakalandıktan sonra ev hapsi cezası alan Sabriye A. isimli kadın olayın perde arkasını ve neden bıçakladığını anlattı. Genç kadın kocası yüzünden ahlaksız teklifler aldığını söyledi.

Dolmuş süren kocasını bıçaklamıştı! Gerçek başka çıktı o kadın olayın perde arkasını anlattı! 'Ahlaksız teklifte bulundu...'

Adana’da dolmuş süren kocasını seyir halindeyken önce ısırıp daha sonra bıçaklayan kadın gündem olmuştu ve dolmuştaki diğer yolcuların hayatını tehlikeye atması nedeniyle de tepki çekmişti. özel halk otobüsü şoförü Mehmet A. (26) duraktan yolcularını alıp hareket ettikten bir süre sonra boşanma aşamasındaki eşi Sabriye A. (26) kendisine biber gazı sıkıp bıçakla saldırdı. Otobüs şoförü Mehmet A'nın kolundan ve boynundan yaralandığı saldırının ardından şüpheli eşi Sabriye A, araçtan inip kaçmıştı.

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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, zanlı Sabriye A'yı olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakalamıştı. Eşiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadıklarını ve boşanma aşamasında olduklarını bildirerek, eşinin 2,5 yaşındaki oğullarını hafta sonu birlikte vakit geçirmek için kendisinden aldığını, daha sonra çocuklarını kendisine göstermediği gerekçesiyle öfkelenip bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini belirtmişti.

GERÇEK BAŞKA ÇIKTI YAŞADIKLARINI ANLATTI!

Ev hapsi cezası verilen genç kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.
Bir çocuk annesi ve 5 aylık da hamile olan Sabriye A. eşiyle görücü usulü evlendiğini, eşinin önce askeriyede çalıştığını daha sonra kumar bağımlısı olduğunu öğrendiğini, boşanmak istediğini ve bir türlü kurtulamadığını, bir keresinde çalıştığı sağlık kabinine gelerek boşanmaktan vazgeçmesi için boğazını sıkıp kendisini öldürmeye çalıştığını öne sürdü.

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"AHLAKSIZ TEKLİF GELDİ"

Sabriye A. “Bu zamana gelene kadar çok fazla şey yaşadım. Bu olayı gerçekleştirmeden önce, kumar borçlarından kaynaklı hiç tanımadığım bir şahıs tarafından arandım. Bu borçların benim tarafımdan ödenebileceğini söyledi ve ahlaksız bir teklifte bulundu bana. Ben bunu duyunca kendimi çok kötü hissetim ve tepki verdim. Sonrasında eşim geldi ve bu durumu anlattım. Eşim sarhoştu ve gece 02.00 civarıydı, bana bunun çok normal olduğunu ve bir kereden bir şey olmayacağını, kumara da devam edeceğini söyledi. O sırada aramızda tartışma çıktı ve çocuğumu alıp götürdü” dedi.

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Pişman olduğunu söyleyerek, "Beni konuşmak için yanına çağırdı. Gittim ve o anki annelik içgüdüsüyle hiç yapmamam gereken bir şey yaptım. Çok pişmanım ve kendime de hiç yakıştıramıyorum bu noktada olduğum için. Bunların yaşanmasından dolayı çok üzgünüm ama kaç gündür evladımı göremiyorum” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Adana
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