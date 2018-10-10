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Dolmuş sürücüsü, yayalara çarpmamak için fren yapınca 3 araç birbirine girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 16:40 | Son Güncelleme

ADAPAZARI merkezde, dolmuş sürücüsü Melek S.

Dolmuş sürücüsü, yayalara çarpmamak için fren yapınca 3 araç birbirine girdi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI merkezde, dolmuş sürücüsü Melek S. (37), yayalara çarpmamak için aniden frene basınca arkadan minibüs ile dolmuşun gelmesi sonucu 3 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan minibüsteki 3 kişi, yol kenarında acı içinde feryat etti.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Erenler yönünde giden Melek S., yönetimindeki 54 T 0414 plakalı dolmuşla yayalara çarpmamak için aniden frene bastı. Bu sırada arkadan E.S.'nin kullandığı 54 T 265 plakalı dolmuş ile A.İ. yönetimindeki 54 M 839 plakalı minibüsün gelmesi sonucu 3 araç birbirine girdi. Kazada minibüste bulunan E.T., Y.T. ve H.E.G. yaralandı. Çevredekilerin de yardımıyla yaralılar, araçtan indirildi. Yol kenarında yatan ve acı içinde feryat eden yaralıları, olay yerinde bulunanlar sakinleştirmeye çalıştı. Bulvardaki çok sayıda kişi, bölgede toplanırken, polisler de yolun tek şeridini trafiğe kapattı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Dolmuş sürücüsü, yayalara çarpmamak için fren yapınca 3 araç birbirine girdiDolmuş sürücüsü, yayalara çarpmamak için fren yapınca 3 araç birbirine girdiDolmuş sürücüsü, yayalara çarpmamak için fren yapınca 3 araç birbirine girdiDolmuş sürücüsü, yayalara çarpmamak için fren yapınca 3 araç birbirine girdi

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