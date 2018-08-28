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Dolmuş yankesicisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 12:11 | Son Güncelleme

Aziz GÜVENER ADAPAZARI Adapazarı'nda, dolmuşlarda yolcuların cebinden 8 bin lira para çalan yankesiciyi araç kameraları ele verdi.

Aziz GÜVENER ADAPAZARI Adapazarı'nda, dolmuşlarda yolcuların cebinden 8 bin lira para çalan yankesiciyi araç kameraları ele verdi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne son günlerde dolmuşlarda yolculuk yaparken parası çalınan 4 kişi başvurdu. Polis, araçların güvenlik kameralarını izlediğinde yolcuların parasının H.A.(39) tarafından yankesicilik yöntemiyle çalındığını belirledi. Yankesici polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Görüntülerde şüphelinin araca binip ilk olarak keşif yaptığı, daha sonra seçtiği yolcunun yanına yaklaşarak yankesicilik yöntemiyle parasını çaldığı görüldü. H.A.'nın yankesicilik için yaşlı kişileri seçtiği, parasını çalacağı kişilere önce yer verip güvenini kazandığı kameraya yansıdı. Ayrıca yankesicinin kıyafetleriyle gizlediği elini yolcuların cebine uzatıp paralarını çalması görüntülerde yer aldı. 4 kişinin cebinden toplamda 8 bin lira para çaldığı belirlenen H.A'nın yankesicilik suçundan 3, yaralama suçundan ise 2 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette sorgusu tamamlanan H.A. adliyeye sevk edildi.

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