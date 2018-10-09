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Dolmuşçular birbirine girdi! Yaralılar var

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 15:19 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Nizip ilçesinde dolmuşçular arasında silahla kavga çıktı. Olayda yaralananlar olduğu ve bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibinin sevk edildiği öğrenildi. Ayrıntılar birazdan...

Dolmuşçular birbirine girdi! Yaralılar var

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
kavga dolmuş şoförü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
beter olun yiyin birbirinizi! hepisi at hırsızı
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