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Dolmuşçulardan, Karamollaoğlu’na tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 09:51 | Son Güncelleme

Ardahan’da üniversiteye yolcu taşıyan dolmuşçular, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, ’Iğdır, Ardahan, Şırnak gibi yerlerde üniversite açılmasının mantığı yok’ söylemine tepki gösterdi.’Devlet, okul açar gibi üniversite açıyor’ söylemine tepki gösteren dolmuşçular adına açıklama yapan Ziyeddin Kömürcü, ’’Ardahanlı dolmuşçular olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun talihsiz açıklaması bizleri derinden üzdü.

Dolmuşçulardan, Karamollaoğlu’na tepki

Ardahan’da üniversiteye yolcu taşıyan dolmuşçular, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, ’Iğdır, Ardahan, Şırnak gibi yerlerde üniversite açılmasının mantığı yok’ söylemine tepki gösterdi.
’Devlet, okul açar gibi üniversite açıyor’ söylemine tepki gösteren dolmuşçular adına açıklama yapan Ziyeddin Kömürcü, ’’Ardahanlı dolmuşçular olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun talihsiz açıklaması bizleri derinden üzdü. Ardahan’da terör sıkıntısı yok, Ardahan’da insanlık var. Ardahan’a darbe vuranların içresinde siz de olmayın. 1926 yılında illiği elinden alınmış bir Ardahan’a bugün üniversite kurulmuş ise buraya bir yatırım yapılmış ise ve bu ilimize güzellik katmış ise bunu alkışlamak lazım. Gerçekten bu talihsiz açıklamalar için çok üzüldük’’ dedi.
Karamollaoğlu’nu Ardahan’a davet ediyoruz
Kömürcü, "Yerleşke olarak Türkiye’nin en güzel üniversitelerinden olan Ardahan Üniversitesi yabancı öğrenci sayısı açısından da önemli bir sayıya sahiptir. Doğu illerine kurulan üniversitelere muhalafet parti liderleri neden karşı çıkar buna anlam veremiyorum diyerek, ’’Göçün durmasında en önemli sebep üniversite gibi bacasız bir fabrikanın burada kurulmuş olmasıdır. Havasıyla, suyuyla, doğasıyla Türkiye’de yaşanabilir tek il Ardahan ve Karamollaoğlu’nu bu güzellikleri görmesi için buraya davet ediyoruz’’ şeklinde konuştu.

Dolmuşçulardan, Karamollaoğlu’na tepki

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