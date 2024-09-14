Dolmuşçuların 'sıra' kavgası! Ayırmaya çalışırken... 1 ölü, 3 yaralı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki dolmuş durağında meydana geldi. Durakta çalışan şoförler S.K. ile O.N. arasında sıra meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavga dönüşmesi ile S.K.'nin ağabeyi şoför H.K., durakta bulunan pompalı tüfek ile rastgele ateş açtı.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN VURULDU

Çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan şoför Metin Zorluer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan diğer şoförler E.S., V.V. ve F.S. de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, 2 kardeş gözaltına alındı. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır