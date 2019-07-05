Dolmuşlarda yankesicilik yapan 74 yaşındaki kişi yakalandı (2)

TUTUKLANDI\nBal\u0131kesir'in Edremit il\u00e7esinde bindi\u011fi dolmu\u015flarda yankesicilik y\u00f6ntemiyle vatanda\u015flar\u0131n paras\u0131n\u0131 \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla g\u00f6zalt\u0131na al\u0131n\u0131p, adliyeye sevk edilen Osman Yedi\u00e7am, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131.PARTNERHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tan\u0131t\u0131m tarihi kesinle\u015ftiK\u00f6ylerine dev T\u00fcrk bayra\u011f\u0131 ast\u0131larKazada \u00f6len Melek, topra\u011fa verildi
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