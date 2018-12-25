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Dolmuşta gözaltına alınan uyuşturucu kuryesi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 14:02 | Son Güncelleme

Dolmuşta gözaltına alınan uyuşturucu kuryesi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, daha önce 2 kez tutuklanan Z.A'nın yeniden uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin, yılbaşında satmak amacıyla İzmir'den ilçeye esrar getirdiğini belirleyen ekipler, Z.A'yı bindiği dolmuşta gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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