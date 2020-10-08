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Dolmuşta korona virüs kol gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 09:06 | Son Güncelleme

Bahçelievler’den Bağcılar’a sefer yapan dolmuşta, korona virüs adeta kol gezdi.

Bahçelievler’den Bağcılar’a sefer yapan dolmuşta, korona virüs adeta kol gezdi. Yetkililerin her gün uyarılarına rağmen dolmuştaki bu yoğunluk görenleri şaşkına çevirdi.
Korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında il hıfzıssıhha kurulları toplu taşıma araçlarına yönelik bazı önlemler almış ve sosyal mesafeden dolayı yolcu sayısını belirli sayıda olmasını belirlemişti. Yetkililerin her geçen gün yaptığı uyarılara rağmen, bazı toplu taşıma araçlarının şoförlerinin insan sağlığını adeta hiçe sayar şekilde kuralları ihlal ettiği o anlara ilişkin yeni bir görüntü daha eklendi. Bahçelievler Şirinevler ile Bağcılar arasında sefer yapan Çiftlik dolmuşunda korona virüs kuralları adeta hiçe sayıldı. Mesai saati bitimiyle birlikte bir dolmuşta, binmesi gereken yolcunun kat ve kat üstünde yolcu alması pes dedirtirken, adeta korona virüs dolmuşta kol gezdi. İnsan sağlığının hiçe sayıldığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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