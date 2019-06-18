HABER

Dolmuşta yankesicilik yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 09:54 | Son Güncelleme

Dolmuşta yankesicilik yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Samsun'da dolmuşta yanında oturan yolcunun cebinden para çaldığı iddia edilen kişi yakalandı.

İddiaya göre, M.D. (63), Büyükşehir Belediyesi önünde 3. hat dolmuşuna bindiği sırada orta koltukta oturan kişi yanına geldi.

Bir süre sonra pantolonunun cebinde bulunan 330 liranın çalındığını fark eden M.D, polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, dolmuşun güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin Erdal T. olduğunu belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi "yankesicilik yaptığı" iddiasıyla gözaltına aldı.

Yarısı kış yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildiYarısı kış yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi
Lisinia'da lavantalar açtı, ziyaretçiler akın ettiLisinia'da lavantalar açtı, ziyaretçiler akın etti
(Özel) İki tekerlekle kamyon gibi yük çekiyor(Özel) İki tekerlekle kamyon gibi yük çekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dolmuş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılı Samsun Yankesicilik

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da minibüs geçişi sırasında patlama: 4 korucu yaralı

Van'da hain tuzak! Yaralılar var...

Antalya'da korkunç anlar! Metrelerce savrulup, acı içinde yere yığıldı

Antalya'da korkunç anlar! Acı içinde yere yığıldı

On Numara sonuçları 16 Haziran: Büyük ikramiye 4’e bölündü

4 ilden 4 talihli çıktı!

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Günlük burç yorumları 18 Haziran Salı - Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.