HABER

Dolmuşta yere oturtulan Muhammed ve ailesine yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 18:33 | Son Güncelleme

 MERSİN’in Erdemli ilçesinde, üzeri kirli olduğu için bindiği minibüste yere oturtulan Muhammed’in evindeki eksikler Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından giderilecek.

Dolmuşta yere oturtulan Muhammed ve ailesine yardım

MERSİN, (DHA)- MERSİN’in Erdemli ilçesinde, üzeri kirli olduğu için bindiği minibüste yere oturtulan Muhammed’in evindeki eksikler Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından giderilecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Necdet Tamamoğulları, Muhammed H. ve ailesini ziyaret etti. Sorunlarını dinlediği ailenin ihtiyaçlarının bir an önce giderileceğini belirten Tamamoğulları, "Muhammed'in ağzından ailesinin ve kendisinin güç koşullarda yaşadığını öğrendik. Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in talimatlarıyla ailemize ulaştık. Kendileriyle sohbet ederek ihtiyaçlarını kendilerinden dinledik. Ailemizle birebir görüşüp en acil ihtiyaçlarını belirledik. Ailemizin tüplü ocak, buzdolabı ve diğer mutfak eşyalarına ihtiyaçlarının olduğunu, özellikle çocuklar için yatak ihtiyacının olduğunu gördük. Ailemizin bu ihtiyaçlarını kısa sürüde tamamlayacağız" dedi.
Baba Suphi H.’nin sağlık sorunları nedeni ile ağır işlerde çalışamadığını ifade eden Tamamoğulları, Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ ile konuyu görüştüğünü, Uzunbağ’ın aile reisi Suphi H.'ye özel sektörde kendisine uygun bir iş bulma sözü verdiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Korkunç! Her şey bir anda oldu Korkunç! Her şey bir anda oldu
İzmir'de finali yapılan turnuvanın şampiyonu Güney Kore olduİzmir'de finali yapılan turnuvanın şampiyonu Güney Kore oldu
Amasya’yı dolu vurduAmasya’yı dolu vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sümela Manastırı ziyarete açıldı

Sümela Manastırı ziyarete açıldı

PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu

PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu

Son dakika Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi (Son depremler AFAD-Kandilli)

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Çankırı’da skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.