Zonguldak'ta dolmuşun çarptığı köpek için dakikalarca kalp masajı yaptılar

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Gazipaşa Caddesinde meydana geldi.

İddiaya göre, çarşı istikametine seyir halinde ilerleyen dolmuş bir köpeğe çarptı. Köpek olay yerinde hayatını kaybederken vatandaşlar sürücüye büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar sürücünün aracı hızlı kullandığını ve köpeğe dikkat etmediğini söyleyerek polis ekiplerine şikayet etti.

OLAY YERİNDE KALP MASAJI YAPTILAR

Diğer yandan, köpeğin gözlerinin açmamasının ardından vatandaşlar köpeği tekrar hayata döndürebilmek için dakikalarca kalp masajı yaptı. Ancak köpek yapılan kalp masajına tepki göstermedi. Ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla köpek sahibine getirildi. Köpeğinin öldüğünü gören sahibi ise göz yaşlarına hakim olamadı.

(İHA)

