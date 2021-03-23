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’Dolu’ mesai

23.03.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Fatsa ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı araçlara hasar verdi.Araç sahipleri tamir için oto sanayi sitelerine akın etti.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı araçlara hasar verdi.
Araç sahipleri tamir için oto sanayi sitelerine akın etti. Araç sahipleri otomobillerindeki hasarları tamir ettirmek için bugün oto sanayi sitelerine gitti.
Özellikle boyasız göçük düzeltme dükkanlarında yoğun talep yaşandı. Fatsa’da ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle Fatsa Oto Sanayi siteleri doldu taştı.
Ustalar talepleri karşılamaya çalıştıklarını belirterek, hasar boyutların doluya kıyasla daha az olduğunu belirtti. Göçük düzeltme işleminin fiyatı ise hasar durumuna göre üst sınır belirleniyor.
Göçük ustası olan Bülent Özyürek, "Ciddi bir dolu hasarı yoğunluğumuz var, talebi karşılamaya çalışıyoruz. Biz araçlara boyasız onarım uyguluyoruz. Bugün 20’nin üzerinde araç geldi. Talep çok yoğun. Bölgemizde şiddetli bir dolu yağışı oldu. Araçlar çok hasar görmüş. Bunu biz boyasız bir şekilde düzeltiyoruz” dedi.

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