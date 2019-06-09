Dolu nedeniyle yaylada mahsur kalanları jandarma kurtardı

Uşak'ta dolu nedeniyle yaylada mahsur kalan 4'ü çocuk 13 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, bayram tatili için İzmir'den Uşak'ın Banaz ilçesine gelen ve piknik için araçlarıyla Murat Dağı eteklerindeki Söbüce Yaylası'na çıkan grup, akşama doğru etkili olan dolu nedeniyle yayladan inemedi.

Araçlarında mahsur kalan 4'ü çocuk toplam 13 kişinin yardım istemesi üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazi araçlarıyla yaklaşık bir saat süren zorlu yolculuğun ardından yaylaya ulaştı.

Mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından ilçe merkezine getirildi.

