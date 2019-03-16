HABER

Dolu sebebiyle kayganlaşan yolda minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 15:30 | Son Güncelleme

Gaziantep’te dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak devrilen minibüsteki 1 kişi ölürken, 15 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 14.00 sıralarında Gaziantep Kilis karayolu 25.

Gaziantep’te dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak devrilen minibüsteki 1 kişi ölürken, 15 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 14.00 sıralarında Gaziantep Kilis karayolu 25. kilometresinden meydana geldi. Gaziantep-Kilis arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs Gaziantep Kilis yolu Halep bulvarı üzerinde dolu yağışı dolayısıyla kayganlaşan yolda kayarak yoldan çıktı.
Bariyerleri parçalayarak boş araziye yuvarlanan minibüste adeta can pazarı yaşandı. Yaşanılan kazada ilk belirlemelere göre minibüste yolcu olarak bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine Gaziantep ve Kilis’ten çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Kaza yerine sevk edilen ambulanslar, dolu ile kaplı zeminde ilerlemekte zaman zaman sıkıntı anlar yaşadı.
Olay yerine güçlükle de olsa ulaşan 112 Ekipleri, tarlaya savrulan vatandaşlar ilk müdahalenini olay yerinde yaparak hastaneye sevk etti. Olayın görgü tanıkları ise, bir anda dolu yağmaya başladığını söyleyerek, "Yol bir anda beyaz bir örtü ile kaplandı. Bir çok sürücü ilerlemekte zorlanıyordu. Minibüs kayarak önce bariyerlere sonrada tarlaya yuvarlandı" diye konuştu.
Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep ve Kilis’teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

PARTNERYaşınız kimse tahmin edemiyor! Ya siz, tahmin edebilecek misiniz?Yaşınız kimse tahmin edemiyor! Ya siz, tahmin edebilecek misiniz?
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi, 2 asker şehit (2)Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi, 2 asker şehit (2)
Kuzey Irak’ta çatışmada teröristlerin üzerinden çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiKuzey Irak’ta çatışmada teröristlerin üzerinden çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 yaşındaki Görkem hayatı boyunca diyet yapmak zorunda

Adeta zamanla yarışıyorlar! Hayatı boyunca böyle yaşamak zorunda

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Parkta dövüp dereye attılar

Parkta dövüp dereye attılar

Öğretmen çifti kaza ayırdı

Öğretmen çiftten çok acı haber!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Yüksekova'da yılan zehri ele geçirildi

Yüksekova'da ele geçirildi! Öldürücü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.