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Dolu tarım alanlarına zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 18:57 | Son Güncelleme

Manisa'nın Saruhanlı, Akhisar, Gölmarmara ve Yunusemre ilçelerinde etkili olan dolu tarım alanlarında zarara yol açtı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı, Akhisar, Gölmarmara ve Yunusemre ilçelerinde etkili olan dolu, üzüm bağları ile karpuz, biber, ve domates ekili alanlarda zarara neden oldu.

Dün akşam saatlerinde 4 ilçede yaklaşık yarım saat etkili olan dolu, tarım alanlarındaki ve seralardaki ürünlere zarar verdi.

Zarar gören arazileri inceleyen Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, ilk belirlemelerine göre Saruhanlı ilçesinde 10 bin dönüm arazide zarar tespit ettiklerini belirterek, özellikle uyanma aşamasında olan üzüm bağlarındaki zararın büyük olduğunu belirtti.

Okur, bağların önemli bölümünün sigortalı olduğunu vurgulayarak, "Tek tesellimiz bu, sigortanın önemini burada bir kez daha gördük. Ziraat mühendisleri arkadaşlarımızla birlikte incelemeye çıktığımızda durumun vahametini gördük. Çiftçimiz için zor bir yıl başlayacak." dedi.

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