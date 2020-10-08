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Dolu uyarısını duyan soluğu kapalı pazar yerlerinde aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 12:17 | Son Güncelleme

Çanakkale’de dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağışla birlikte yapılan dolu uyarısını dikkate alan vatandaşlar, araçlarını kapalı pazar yerlerine park etti.

Çanakkale’de dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağışla birlikte yapılan dolu uyarısını dikkate alan vatandaşlar, araçlarını kapalı pazar yerlerine park etti. Yer bulamayan vatandaşlar ise araçlarının üzerini halı ve kilimle örttüler.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; şiddetli yağış, ani sel, dolu ve su baskını uyarılarının ardından vatandaşlar otomobillerine zarar gelmemesi için çeşitli önlemler aldılar. Kenti ortadan ikiye bölen Sarıçay kenarında bulunan Çanakkale Kapalı Pazar Yeri’ne gelen vatandaşlar, dolu uyarısı nedeniyle araçlarını buraya park etti. Orada yer bulamayan diğer vatandaşlar ise araçlarının üzerine halı ve kilim örttüler.
Konuya ilişkin Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada ise, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.10.2020 (Perşembe) günü sabah saatlerinden itibaren Çanakkale il genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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