HABER

Dolu ve sağanak Diyarbakır’da hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 14:23 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da aniden bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti.Diyarbakır’da öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış, yerini bir anda doluya bıraktı.

Dolu ve sağanak Diyarbakır’da hayatı felç etti

Diyarbakır’da aniden bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti.
Diyarbakır’da öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış, yerini bir anda doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeni ile vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Vatandaşlar yağışlar sırasında bina saçaklarına sığınırken, sürücüler de hızlarını düşürerek güçlükle ilerledi.
Yaklaşık 10 dakika devam eden dolu nedeni ile kent beyaza büründü. Yağışın ardından esnaf iş yerlerinin önünde biriken doluları temizlemeye koyuldu. Yağış nedeniyle birçok ev ve ekili arazinin bu altında kaldığı öğrenildi.

Dolu ve sağanak Diyarbakır’da hayatı felç etti

Dolu ve sağanak Diyarbakır’da hayatı felç etti

Dolu ve sağanak Diyarbakır’da hayatı felç etti

Sahaya önce köpek, sonra taraftar girdiSahaya önce köpek, sonra taraftar girdi
32 yıl sonra aynı koltuğa başkan olarak oturdu32 yıl sonra aynı koltuğa başkan olarak oturdu
Almanya'da yaşarken aday oldu, ağabeyini geçip muhtar seçildiAlmanya'da yaşarken aday oldu, ağabeyini geçip muhtar seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
23 Nisan'da poz vermişti! 32 yıl sonra aynı koltuğa başkan olarak oturdu

32 yıl sonra aynı koltuğa başkan olarak oturdu

TÜYAP'ta stant devrildi!

TÜYAP'ta stant devrildi! Yaralılar var

Halk otobüsünde büyük terbiyesizlik!

Halk otobüsünde büyük terbiyesizlik!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.