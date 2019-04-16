Dolu yağışı Saruhanlı'da ekili araziler ve seralara zarar verdi

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde yaklaşık yarım saat etkili olan dolu yağışı, başta üzüm bağları olmak üzere karpuz, biber ve domates ekili alanlar ve seralarda zarar yol açtı.

Saruhanlı ilçesinin Develi, Kumkuyucak ve Nuriye mahallelerinde dün saat 16.30 sıralarında başlayan dolu yağışı, yaklaşık 30 dakika etkili oldu. Dolu, başta üzüm bağları olmak üzere karpuz, biber ve domates ekili toplam 10 bin dekar alan ile seralara zarar verdi. Bu yıl don olayları ve doluyla karşılaşan çiftçi, devletten yardım istedi. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yetkilileri ise, zarar gören alanlarda ön hasar belirleme çalışmalarına başladı.

Zarar gören arazileri inceleyen Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Üzümün başkenti Saruhanlı, 2019 yılına afetle başladı. Kumkuyucak'ta 5 bin dekar, diğer mahallelerde 5 bin dekar olmak üzere toplam 10 bin dekara yakın bir arazide zarar oluştu. Çiftçimiz için çok büyük kayıp. Tek tesellimiz, bağlarımızın çoğunluğunun sigortalı olması. Sigortanın önemi burada bir kat daha artıyor. Ziraat mühendisleri arkadaşlarımızla birlikte incelemeye çıktığımızda durumun vahametini gördük. Çiftçimiz için zor bir yıl başlayacak. Yalnızca bağ alanlarında değil, karpuz, biber ve domates gibi ekili alanlarda da büyük bir hasar meydana geldi" dedi.

'DEVLET BÜYÜKLERİNDEN YARDIM BEKLİYORUZ'

Kumkuyucak Mahallesi Muhtarı Nuri Karacaoğlu ise, "Doludan dolayı zararımız büyük. Sadece bağ olarak değil, ekilmiş domatesler, karpuzlar, kavunlar da var. Devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Çiftçilerden Bahtiyar Tosun da kendisinin 150 dekar bağının zarar gördüğünü ifade ederek, "Bağlarımız tamamen bitmiş durumda. Dolu sonrasında bağa geldiğimde, yerlerde dört parmak dolu olduğunu gördüm. Allah tüm çiftçilerin yardımcısı olsun. Buradaki tek tesellimiz bağlarımızın sigortalı olması" şeklinde konuştu.