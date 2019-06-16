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Dolu yağışı sonrası boyasız onarımda yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 11:23 | Son Güncelleme

Ordu’nun Gürgentepe ilçesinde meydana gelen şiddetli dolu yağışı sonrası, zarar gören araçlar, boyasız göçük işi yapan dükkanlarda yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.Ordu’da 12 Haziran tarihinde yağan ve en çok Gürgentepe ilçesinin etkilendiği dolu yağışı, evlere, seralara, tarlalara zarar verdiği gibi araçlarda da hasar oluşturdu.

Dolu yağışı sonrası boyasız onarımda yoğunluk

Ordu’nun Gürgentepe ilçesinde meydana gelen şiddetli dolu yağışı sonrası, zarar gören araçlar, boyasız göçük işi yapan dükkanlarda yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.
Ordu’da 12 Haziran tarihinde yağan ve en çok Gürgentepe ilçesinin etkilendiği dolu yağışı, evlere, seralara, tarlalara zarar verdiği gibi araçlarda da hasar oluşturdu. Bazı araçların camları kırılırken, korunamayan araçların ise kaportalarında ciddi göçükler oluştu. Vatandaşlar, araçlarının orijinalliğinin bozulmaması ve değer kaybetmemesi adına boyasız göçük ustaları arayışı telaşına düşerken, Fatsa ilçesindeki boyasız göçük ustaları da Gürgentepe ilçesinde vatandaşlara hizmet vermek adına ek şube açtı. Şimdiye kadar dolu hasarından etkilenen yaklaşık 150 aracın kaydını oluşturduklarını belirten ustalar, işlerinin oldukça yoğun olduğunu söyledi.
Oto boyasız göçük uzmanı Cemil Çokiyi, 12 Haziran tarihinde Gürgentepe ilçesinde yağan dolunun ardından araçlarda, tarlalarda ve evlerin çatılarında hasar oluştuğunu belirtti. Araçların kaportasında da ciddi derecede hasar oluştuğunu, kendilerinin de buraya şube açarak insanlara yardımcı olduklarını belirten Çokiyi, “Fatsa ilçesinden buraya insanlara hizmet etmek içi geldik. Şu anda da araçların dolu hasarlarını gideriyoruz. Şuana kadar 150’nin üzerinde araç geldi. Biz de onunla ilgili randevulu sisteme geçiş yaptık. Daha gelecek olan çok sayıda araç var” dedi.
Vatandaşlardan Erdem Kulaç ise dolu yağışı sonrası araçlarının kaportalarında göçük olduğunu ifade ederek, “Özellikle tavan, bagaj, ön kaput ve cam kenarlarında çok hasar var” şeklinde konuşarak yetkililerden yardım beklediklerini aktardı.

Dolu yağışı sonrası boyasız onarımda yoğunluk

Dolu yağışı sonrası boyasız onarımda yoğunluk

Dolu yağışı sonrası boyasız onarımda yoğunluk

Dolu yağışı sonrası boyasız onarımda yoğunluk

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