Dolu yağışı Tokat’ın Reşadiye ilçesini beyaza bürüdü

Tokat kent merkezinde sabah saatlerinde hafif şekilde yağan dolu akşam saatlerimde Reşadiye ilçesine bağlı Hebüllü köyünde etkisini gösterdi. Kısa süreli dolu yağışı ile birlikte köy adeta beyaza büründü. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı ilk belirlemelere hasara yol açmadı.
Öte yandan Erbaa ilçesinde 6 Eylül’de ceviz büyüklüğünde yağan dolu sonucu yüzlerce araçta maddi hasar meydana gelmişti. İl dışından gelerek sanayi sitesinde yer tutan tamirciler doludan zarar gören araçların tamiri için mesai yapmaya devam ediyor.
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