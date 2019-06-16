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Dolu yağışı zarara yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 21:13 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Selendi ilçesinde, dolu nedeniyle tarlalarda zarar meydana geldi.

Dolu yağışı zarara yol açtı

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ, (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde, dolu nedeniyle tarlalarda zarar meydana geldi. Üreticiler, yağışın ardından arazilerine gittiklerinde büyük üzüntü yaşadı.
Selendi ilçesinde, saat 17.30 sıralarında fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Selendi ilçesine bağlı kırsal Eskin ve Çinan mahallelerinde etkili olan dolu ise çiftçilerin geçim kaynağı olan tütün tarlalarına zarar verdi. Yağışın ardından tarım arazilerine giden üreticiler, büyük üzüntü yaşadı. Fadime Kül (36) tarlasındaki tütünleri görünce sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan 3 çocuk annesi Fadime Kül'ü eşi Savaş Kül (38) ve yakınları teselli etti. 20 dönüm alana 5 bin lira masraf yaparak evinin geçimini tütüne bağlayan ancak yaşanan dolu ile birlikte bütün hayalleri yıkılan Savaş Kül, "Dolu, yağmur ve sel suları nedeniyle bütün bir yıl gözümüz gibi bakıp evimizin geçimini sağlayacağımız tütünlerimiz zarar gördü. Tarlada tütünlerimiz delik deşik oldu. Masrafımız çok" dedi.
25 dönüm Alana tütün diken 5 çocuk babası Mehmet Bozkurt (69), "25 dönüm tütünüm zarar gördü. 10 bin liraya yakın masraf ettim. Yaklaşık 7 aydır emek verdik. Çapasını, dikimini yaptık. İşçilik var, dallar, yapraklar kırıldı. Şu anda ettiğimiz masrafı bırakın sözleşme yaptığımız tütünün yarısını bile yerine getiremeyeceğiz. Her şeyimizi tütüne bağlamıştık." diye konuştu.
Tütün üreticileri, zararlarının giderilmesi konusunda yetkililerden yardım beklediklerini belirterek, zararın karşılanmasını istedi.

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Dolu yağışı zarara yol açtıDolu yağışı zarara yol açtıDolu yağışı zarara yol açtıDolu yağışı zarara yol açtı

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